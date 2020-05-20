ФАС не выявила запредельных цен на защитные маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не наблюдает запредельных цен на маски. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал замглавы ведомства Андрей Цариковский.
Он подчеркнул, что сейчас цена на это средство защиты стабилизировалась на том уровне, который понятен ему как экономисту, но совершенно неприятен как человеку. Цариковский отметил, что ему «лично обидно», что маску, которая стоила раньше полтора рубля, в настоящий момент нужно приобретать уже за 30.
Между тем, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия решила проблему с обеспечением жителей страны масками. Их производство в РФ в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки. В свою очередь, замглавы ведомства Виктор Евтухов добавил, что защитные маски будут дешеветь. В первую очередь, благодаря увеличению внутреннего производства и конкуренции, подчеркивает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что стоимость медицинской маски в столичной подземки ниже средней рыночной цены на 10%. Об этом рассказала замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова. Она подчеркнула, что в розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей. Приобрести это средство защиты в метрополитене можно за 30 рублей, пара перчаток обойдется пассажиру в 20 рублей. При этом, Юлия Темникова уточнила, что для организации продаж метрополитен заключил договор с ООО «КИТ» на реализацию масок по цене 30 рублей за штуку.
Напомним, ранее 15 мая стало известно, что в марте власти Москвы приобрели компанию ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России.
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