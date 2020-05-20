ФАС не выявила запредельных цен на защитные маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не наблюдает запредельных цен на маски. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал замглавы ведомства Андрей Цариковский.

Он подчеркнул, что сейчас цена на это средство защиты стабилизировалась на том уровне, который понятен ему как экономисту, но совершенно неприятен как человеку. Цариковский отметил, что ему «лично обидно», что маску, которая стоила раньше полтора рубля, в настоящий момент нужно приобретать уже за 30.

Между тем, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия решила проблему с обеспечением жителей страны масками. Их производство в РФ в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки. В свою очередь, замглавы ведомства Виктор Евтухов добавил, что защитные маски будут дешеветь. В первую очередь, благодаря увеличению внутреннего производства и конкуренции, подчеркивает телеканал 360.