ФАС начала проверки крупнейших российских торговых сетей

Собянин: Объём инвестиции в экономику столицы в 2023 году составил около 6,8 трлн рублей Российская столица признана самым благоприятным для проживания городом в стране Первые клещи появились на природных территориях Москвы Музей Михаила Булгакова объявил конкурс на создание талисмана учреждения Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 75 лет В Москве во вторник сошел снежный покров