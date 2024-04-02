ФАС начала проверки крупнейших российских торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба приступила к проверкам крупнейших торговых сетей России. Цель мероприятий — проанализировать по всей товаропроводящей цепочке ценообразование на куриные яйца. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Куриные яйца в России вновь подорожали

В частности, проверки проходят в торговых сетях «Ашан», «Метро», «О’Кей», «Лента», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и «Перекресток».

ФАС проверит, не заключают ли компании антиконкурентные соглашения. Отмечается, что если признаки нарушения антимонопольного законодательства будут выявлены, меры реагирования будут приняты незамедлительно.

Ранее глава союза птицеводов Ирана Хамид Реза Кашани заявил, что республика впервые экспортирует в Россию партию куриных яиц.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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