ФАС начала проверки крупнейших российских торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба приступила к проверкам крупнейших торговых сетей России. Цель мероприятий — проанализировать по всей товаропроводящей цепочке ценообразование на куриные яйца. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
В частности, проверки проходят в торговых сетях «Ашан», «Метро», «О’Кей», «Лента», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и «Перекресток».
ФАС проверит, не заключают ли компании антиконкурентные соглашения. Отмечается, что если признаки нарушения антимонопольного законодательства будут выявлены, меры реагирования будут приняты незамедлительно.
Ранее глава союза птицеводов Ирана Хамид Реза Кашани заявил, что республика впервые экспортирует в Россию партию куриных яиц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане возросло до 12
- Суд взыскал с экс-замглавы Минвостокразвития более 233 млн рублей
- Шойгу: С начала года ВСУ потеряли более 80 тысяч военных
- В Новосибирске учителя информатики избили из-за внешнего вида
- Германия поставит Украине 180 тысяч снарядов на 576 млн евро
- Донбасс Опера посетит с гастролями восемь российских городов
- Польские фермеры снова заблокировали польско-украинскую границу
- Лукашенко: Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне
- Российский мультсериал «Диносити» вышел в Китае
- Трое детей пострадали в результате стрельбы в школе в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru