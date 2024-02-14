Куриные яйца в России вновь подорожали
После снижения в начале года цены на куриные яйца вновь пошли вверх, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
За неделю с 6 по 12 февраля стоимость куриных яиц увеличилась на 0,05%. С начала года фиксируется снижение их стоимости на 2,27%.
При этом мясо кур за неделю подешевело на 0,49%. Также снизились цены на гречневую крупу, маргарин, вермишель, мороженую рыбу.
Продолжился рост цен на огурцы (+3,2%). Помидоры подорожали на 1,1%.
К 12 февраля Турция и Азербайджан поставили в Россию 19,9 миллиона штук куриных яиц. В конце 2023 года правительство РФ отменило пошлины на их ввоз, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru