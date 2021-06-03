Эксперт опроверг мифы о вреде смартфонов

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, никакого радиоактивного излучения от них нет. При этом он заявил, что необходимо учитывать, что каждое устройство излучает электромагнитное излучение. Мощность отличается в зависимости от модели аппарата.

Эксперт отметил, без этого излучения телефон работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.

По словам китайского инженера-физика Шана Чжинаня из Университета Цинхуа, взаимосвязь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей не подтверждена.

