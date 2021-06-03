Эксперт опроверг мифы о вреде смартфонов

Существует расхожее мнение о том, что все современные сотовые телефоны излучают радиацию, вредную для здоровья человека.

Физик развеял мифы об опасности сна рядом со смартфоном

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на директора факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислава Косарева, никакого радиоактивного излучения от них нет. При этом он заявил, что необходимо учитывать, что каждое устройство излучает электромагнитное излучение. Мощность отличается в зависимости от модели аппарата.

Эксперт отметил, без этого излучения телефон работать не будет, ведь именно так смартфоны связываются с сотовыми вышками.

По словам китайского инженера-физика Шана Чжинаня из Университета Цинхуа, взаимосвязь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей не подтверждена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильная СвязьСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры