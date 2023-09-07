Фармацевты объяснили исчезновение импортных препаратов падением рубля
Сегодня практически у всех импортных лекарств есть российские аналоги, сказала НСН Елена Неволина.
Сокращение числа импортных препаратов в российских аптеках объясняется падением рубля и логистическими трудностями. Об этом НСН заявила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group сообщило, что по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тысячи позиций, что на 20,3% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. По словам Неволиной, это связано и с ростом цен на препараты, и с логистическими трудностями.
«У нас есть группа лекарственных препаратов, цены на которые регулируются. Они входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Но поскольку идет падение рубля, а цены зафиксированы в рублях, производитель не укладывается в зарегистрированную цену, по которой он может поставлять этот товар. К тому же, остаются и сложности с логистикой», — сказала Неволина.
Собеседница НСН добавила, что почти у всех импортных препаратов есть российские аналоги.
«Оригинальных препаратов достаточно мало. Практически у всех лекарств уже есть аналоги в рамках одного и того же действующего вещества», — отметила эксперт.
В заключение собеседница НСН усомнилась в том, что отечественное фармпроизводство сможет резко нарастить производство новых лекарств на фоне сложившейся ситуации.
«Сразу начать производить субстанцию невозможно, а ввоз субстанции из-за рубежа все равно привязан к валютной цене», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила отпуска рецептурных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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