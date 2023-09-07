Фармацевты объяснили исчезновение импортных препаратов падением рубля

Ранее издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group сообщило, что по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал в себя 6,4 тысячи позиций, что на 20,3% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. По словам Неволиной, это связано и с ростом цен на препараты, и с логистическими трудностями.

«У нас есть группа лекарственных препаратов, цены на которые регулируются. Они входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Но поскольку идет падение рубля, а цены зафиксированы в рублях, производитель не укладывается в зарегистрированную цену, по которой он может поставлять этот товар. К тому же, остаются и сложности с логистикой», — сказала Неволина.

Собеседница НСН добавила, что почти у всех импортных препаратов есть российские аналоги.

«Оригинальных препаратов достаточно мало. Практически у всех лекарств уже есть аналоги в рамках одного и того же действующего вещества», — отметила эксперт.

В заключение собеседница НСН усомнилась в том, что отечественное фармпроизводство сможет резко нарастить производство новых лекарств на фоне сложившейся ситуации.

«Сразу начать производить субстанцию невозможно, а ввоз субстанции из-за рубежа все равно привязан к валютной цене», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила отпуска рецептурных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

