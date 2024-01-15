Фармацевты предупредили о побочных эффектах российского аналога «Оземпика»

«Новинка только пошла, это просто аналог, посмотрим, как он работает. Еще никакого практического опыта и клинических наблюдений мы не видели. Там такое же вещество, как в «Оземпике». Препарат новый и дорогой, применяется во всем мире. «Оземпик» стоил от 6 до 18 тысяч рублей, он входит перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Надо сказать, что «Оземпик» и его аналоги применяются для лечения больных диабетом. Он убирает лишний вес только в том случае, когда это связано с диабетом. Для похудения он назначается во всем мире, не только у нас. Для применения препарата надо сдать анализы и посоветоваться с врачом, его продают только по назначению врача. Возможны побочные явления и эффекты, без врача нельзя его принимать, препарат серьёзный», - рассказала она.

Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России, передает «Радиоточка НСН».

