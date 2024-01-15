Фармацевты предупредили о побочных эффектах российского аналога «Оземпика»
Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила НСН, что принимать препарат для похудения можно только диабетикам.
Российский аналог препарата «Оземпик» обладает схожими свойствами и помогает в похудении больным диабетом, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в интервью НСН. Она подчеркнула, что принимать препарат без назначения врача нельзя, так как возможны побочные эффекты.
Фармацевтическая компания «Герофарм» поставила на российский рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного препарата «Семавик», который является аналогом датского средства от диабета «Оземпик», сообщает РИА Новости. Отмечается, что препарат уже доступен для заказа в большинстве регионов России.
«Новинка только пошла, это просто аналог, посмотрим, как он работает. Еще никакого практического опыта и клинических наблюдений мы не видели. Там такое же вещество, как в «Оземпике». Препарат новый и дорогой, применяется во всем мире. «Оземпик» стоил от 6 до 18 тысяч рублей, он входит перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Надо сказать, что «Оземпик» и его аналоги применяются для лечения больных диабетом. Он убирает лишний вес только в том случае, когда это связано с диабетом. Для похудения он назначается во всем мире, не только у нас. Для применения препарата надо сдать анализы и посоветоваться с врачом, его продают только по назначению врача. Возможны побочные явления и эффекты, без врача нельзя его принимать, препарат серьёзный», - рассказала она.
Ранее сообщалось, что жизненно важный препарат для больных сахарным диабетом «Оземпик» пропал из аптек в России, передает «Радиоточка НСН».
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