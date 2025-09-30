СМИ: В Париже пропал посол ЮАР
Посол Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэль Мтхетва пропал без вести в Париже. Об этом пишет Actu17, ссылаясь на источник в полиции.
По данным портала, 58-летний дипломат не выходил на связь со второй половины дня 29 сентября. Служба безопасности дипведомства обратилась к правоохранителям вечером.
Полиция ведет расследование случившегося, близких Мтхетвы допросили, проверяются различные версии исчезновения посла.
Нкосинати Эммануэль Мтхетва занимает пост посла ЮАР во Франции с февраля 2024 года. До этого дипломат возглавлял министерство спорта, искусства, культуры и работал в качестве министра по делам полиции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стереотипы попутали: Депутат Хамзаев нашел пользу в выходке Xzibit с водкой
- СМИ: В Париже пропал посол ЮАР
- ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
- «Купили за копейки?»: Почему возникла неразбериха с покупателем «Союзмультфильма»
- Армия России освободила Северск Малый
- СВР: Киев готовит резонансную провокацию в Польше
- Начальника ГУ МЧС по КБР задержали по подозрению в получении взятки
- Онколог рассказал, какие анализы необходимо сдавать после 45 лет
- Синоптик Тишковец пообещал россиянам «тыквенный» октябрь
- Четверых жителей Дагестана арестовали за подготовку подрыва отдела полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru