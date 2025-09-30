СМИ: В Париже пропал посол ЮАР

По данным портала, 58-летний дипломат не выходил на связь со второй половины дня 29 сентября. Служба безопасности дипведомства обратилась к правоохранителям вечером.

Полиция ведет расследование случившегося, близких Мтхетвы допросили, проверяются различные версии исчезновения посла.

Нкосинати Эммануэль Мтхетва занимает пост посла ЮАР во Франции с февраля 2024 года. До этого дипломат возглавлял министерство спорта, искусства, культуры и работал в качестве министра по делам полиции.

