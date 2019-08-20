Фармацевты объяснили отсутствие на рынке препаратов для тяжелобольных детей
Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей рассказал на пресс-конференции НСН, почему в России нет необходимых тяжелобольным детям лекарств.
На российском фармацевтическом рынке есть необходимые для лечения тяжелобольных детей лекарства, но с обеспечением ими пациентов возникают системные трудности. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«Сегодня отрасль довольно здорово поднялась за последние 10-15 лет, и технические, и технологические возможности у нас есть для этого. При этом подъеме мы оказались очень зарегулированы и сегодня сталкиваемся с тем, что, даже имея препарат, неважно, ввезенный сюда, произведенный здесь, мы не хотим выходить на торги, когда нам предлагают закупить его на 80% ниже. Эта ситуация, которая сейчас складывается с противовичевыми препаратами. Три федеральных тендера с начала года не могут состояться, потому что изначально цена настолько низкая, что это даже не низкая рентабельность, это убыточность для компании. Это бизнес, и мало того, что мы думаем о прибыли, мы должны платить зарплаты, мы должны платить налоги. И прежде чем вывести любой препарат на рынок, мы считаем, когда мы вернем те инвестиции, которые мы вложили, и чем дальше, тем нам просчитать эти инвестиции все сложнее и сложнее. То нас начинают с ценами регулировать, то нам сейчас навязывают маркировку», — посетовал он.
По словам Виктора Дмитриева, 1 января страна может столкнуться с «рукотворным коллапсом», при котором препараты будут на полках, но продать их не смогут из-за того, что не читается маркировка. А маркировка может не читаться, предупредил эксперт, из-за того, что предлагают технологию, которой нет нигде в мире, и ее запуск сильно бьет по производительности фармацевтических компаний.
«Поэтому надо поменять всю систему. Сейчас идет речь о регуляторной гильотине, мы все-таки надеемся, что она отрубит все лишнее, все ненужное и сделает рынок не только прозрачным и понятным, но и самое главное позволит обеспечивать пациентов нормальными лекарствами, но при этом сохранять рентабельность у производителей», — заключил руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей.
Ранее юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова рассказала на пресс-конференции НСН, что в России более двух тысяч детей нуждаются в запрещенных для ввоза на территорию страны препаратах.
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