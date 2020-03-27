Минздрав разрешил новые лекарства для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Среди прочего, увеличен с четырех до шести список уже зарегистрированных лекарств, которые можно применять при терапии у взрослых пациентов.
Как отмечается на сайте ведомства, речь идёт об этиотропных препаратах, которые необходимо применять в комбинации с другими препаратами. В списке значатся: лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов.
Кроме того, Минздрав сообщил о клинических испытаниях трёх новых препаратов. Это умифеновир, ремдесивир, фавипиравир. Их уже применяют на практике при лечении больных пневмонией, вызванной коронавирусом.
Пока ещё не накоплено достаточного объёма данных об их эффективности. В связи с этим, их разрешено назначать по решению врачебной комиссии.
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