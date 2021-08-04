Фармацевт рассказала, как маркет-плейсы будут конкурировать с аптеками





Все на рынке должны быть в равных условиях, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

«К маркет-плейсам много вопросов и мы, безусловно, контролируем процесс. Все должны находиться в равных условиях и ко всем должны предъявляться одинаковые требования. Маркет-плейсы будут работать с аптеками на договорных условиях. Вся ответственность при этом ложится на аптеки, и я всегда предупреждаю аптеки, чтобы к каждому такого договору они относились очень серьезно и очень внимательно все просматривали. Я уверена, что на маркет-плейсы перейдет лишь небольшая часть препаратов, в основном препараты, которые быстро надо заказать: антигистаминные, противовоспалительные. Посмотрим, как это будет работать», - отметила Преснякова.

Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что переход на онлайн-продажу рецептурных препаратов в России займет 5 лет. Система уже пользуется популярностью, но есть ряд проблем и вопросов, которые еще предстоит решить.

