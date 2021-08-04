Фармацевт рассказала, как маркет-плейсы будут конкурировать с аптеками
Виктория Преснякова рассказала, что при сотрудничестве с маркет-плейсами ответственность в любом случае лежит на аптеках.
Все на рынке должны быть в равных условиях, заявила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
«К маркет-плейсам много вопросов и мы, безусловно, контролируем процесс. Все должны находиться в равных условиях и ко всем должны предъявляться одинаковые требования. Маркет-плейсы будут работать с аптеками на договорных условиях. Вся ответственность при этом ложится на аптеки, и я всегда предупреждаю аптеки, чтобы к каждому такого договору они относились очень серьезно и очень внимательно все просматривали. Я уверена, что на маркет-плейсы перейдет лишь небольшая часть препаратов, в основном препараты, которые быстро надо заказать: антигистаминные, противовоспалительные. Посмотрим, как это будет работать», - отметила Преснякова.
Ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что переход на онлайн-продажу рецептурных препаратов в России займет 5 лет. Система уже пользуется популярностью, но есть ряд проблем и вопросов, которые еще предстоит решить.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпиады-2020
- СМИ: Российкие власти начали готовиться к будущему с низким спросом на углеводороды
- Израиль ответил артобстрелом на ракетный удар с территории Ливана
- Россиянам предоставят скидку при покупке электромобиля
- Ректора самарского вуза заподозрили в крупном мошенничестве
- Во Франции пассажир поезда избил контролера после просьбы надеть маску
- 10 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
- В Москве началось прощание с Ясеном Засурским
- ФСИН потребовала заключения под стражу главы «Альянса врачей» Васильевой
- Лавров заявил об отсутствии у регулятора ЕС замечаний к «Спутнику V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru