Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков
Дженерики, которые являются более дешёвой заменой оригинальных препаратов, имеют свои недостатки. Об этом «Газете.Ru» заявил терапевт и клинический фармаколог Европейского медицинского центра (EMC) Александр Логинов.
По его словам, одним из главных минусов дженериков является качество вспомогательных веществ, которые могут влиять на эффективность препарата.
Вторым минусом Логинов назвал отсутствие обязательного тестирования на терапевтическую эквивалентность, а исследования на биологическую эквивалентность «не всегда гарантирует идентичный эффект».
«Третий минус – побочные эффекты от приёма дженериков, которые не были зафиксированы у пациентов, принимающих оригинальные препараты, что связано с различиями в составе или технологии производства», - заключил эксперт.
Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что дженерики не хуже оригинала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru