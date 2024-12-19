Фармаколог Логинов назвал главные минусы дженериков

Дженерики, которые являются более дешёвой заменой оригинальных препаратов, имеют свои недостатки. Об этом «Газете.Ru» заявил терапевт и клинический фармаколог Европейского медицинского центра (EMC) Александр Логинов.

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По его словам, одним из главных минусов дженериков является качество вспомогательных веществ, которые могут влиять на эффективность препарата.

Вторым минусом Логинов назвал отсутствие обязательного тестирования на терапевтическую эквивалентность, а исследования на биологическую эквивалентность «не всегда гарантирует идентичный эффект».

«Третий минус – побочные эффекты от приёма дженериков, которые не были зафиксированы у пациентов, принимающих оригинальные препараты, что связано с различиями в составе или технологии производства», - заключил эксперт.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил «Радиоточке НСН», что дженерики не хуже оригинала.

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ФОТО: РИА Новости
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