ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета
Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на российский лекарственный препарат «Ликринта» для лечения сахарного диабета. Речь идёт о первом отечественном дженерике в рамках МНН «Линаглиптин», информирует ФАС.
Линаглиптин увеличивает глюкозозависимую секрецию инсулина и снижает секрецию глюкагона, что приводит к нормализации уровня глюкозы в крови. Отечественный препарат будет дешевле иностранного референтного «Тражента» на 9%.
Упаковка российского лекарства, состоящая из 30 таблеток в дозировке 5 мг, должна стоить 1360 рублей. В медицинских учреждениях его предоставят больным в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что ситуация на лекарственном рынке России сохраняется стабильной, а дефицита препаратов, влияющих на качество медпомощи, нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru