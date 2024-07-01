ФАС согласовала цену на первый российский препарат для лечения сахарного диабета

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на российский лекарственный препарат «Ликринта» для лечения сахарного диабета. Речь идёт о первом отечественном дженерике в рамках МНН «Линаглиптин», информирует ФАС.

Линаглиптин увеличивает глюкозозависимую секрецию инсулина и снижает секрецию глюкагона, что приводит к нормализации уровня глюкозы в крови. Отечественный препарат будет дешевле иностранного референтного «Тражента» на 9%.

Упаковка российского лекарства, состоящая из 30 таблеток в дозировке 5 мг, должна стоить 1360 рублей. В медицинских учреждениях его предоставят больным в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в министерстве здравоохранения сообщили, что ситуация на лекарственном рынке России сохраняется стабильной, а дефицита препаратов, влияющих на качество медпомощи, нет.

