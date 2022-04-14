Илон Маск хочет купить Twitter за 43 миллиарда долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен приобрести компанию Twitter Inc., владеющей одноименной соцсетью.
Маск предлагает 54 доллара за акцию, что предусматривает 18%-ную премию к цене закрытия торгов в среду, сообщает издание Barron's со ссылкой на регуляторные документы. Маск оценивает стоимость компании примерно в 43 млрд долларов.
Как передает «Интерфакс», Маск владеет на данный момент 9,2% акций Twitter. Компания предложила ему занять место в совете директоров с условием, что он не может владеть более 14,9% акций, однако от этого предложения бизнесмен отказался.
В письме председателю Twitter Брету Тейлору Макс заявил, что его предложение – «лучшее и последнее».
В четверг в ходе предварительных торгов акции Twitter подскочили в цене на 11%.
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