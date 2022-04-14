Илон Маск хочет купить Twitter за 43 миллиарда долларов

Как передает «Интерфакс», Маск владеет на данный момент 9,2% акций Twitter. Компания предложила ему занять место в совете директоров с условием, что он не может владеть более 14,9% акций, однако от этого предложения бизнесмен отказался.

В письме председателю Twitter Брету Тейлору Макс заявил, что его предложение – «лучшее и последнее».

В четверг в ходе предварительных торгов акции Twitter подскочили в цене на 11%.



