Илон Маск впервые стал богатейшим человеком по версии Forbes
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые обогнал основателя и генерального директора интернет-ретейлера Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей планеты. Об этом сообщает журнал Forbes.
Согласно 36-му глобальному рейтингу долларовых миллиардеров, который был опубликован Forbes USA, за год состояние Маска увеличилось на $68 млрд и, по состоянию на 11 марта, составила $219 млрд. Состояние Безоса наоборот уменьшилось на $6 млрд - до $171 млрд.
Третьим в рейтинге стал владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых журнал оценивает в $158 млрд.
В Forbes заявили, что за год количество миллиардеров в мире увеличилось на 87 человек - теперь в списке 2668 фамилий. Их совокупное состояние достигло $12,7 трлн. Больше всего в рейтинге богачей из США (735 человек), российских миллиардеров в списке 83 человека.
Ранее Forbes представил рейтинг самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. По данным издания, возглавил его Сулейман Керимов, потери которого составили почти $6 млрд, сообщает RT.
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