Илон Маск впервые стал богатейшим человеком по версии Forbes

Согласно 36-му глобальному рейтингу долларовых миллиардеров, который был опубликован Forbes USA, за год состояние Маска увеличилось на $68 млрд и, по состоянию на 11 марта, составила $219 млрд. Состояние Безоса наоборот уменьшилось на $6 млрд - до $171 млрд.

Третьим в рейтинге стал владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых журнал оценивает в $158 млрд.

В Forbes заявили, что за год количество миллиардеров в мире увеличилось на 87 человек - теперь в списке 2668 фамилий. Их совокупное состояние достигло $12,7 трлн. Больше всего в рейтинге богачей из США (735 человек), российских миллиардеров в списке 83 человека.

Ранее Forbes представил рейтинг самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров. По данным издания, возглавил его Сулейман Керимов, потери которого составили почти $6 млрд, сообщает RT.