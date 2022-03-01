«Фантастический сценарий»: Автоэксперт предрек подорожание машин в России из-за роста курса валют

Ранее стало известно, что автоконцерны начали отказываться от поставок автомобилей в Россию. Например, компания Hyundai с 1 по 5 марта приостановила работу завода в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих. По словам Моржаретто, пока неизвестно, какого количества автомобилей недосчитается российский рынок.

«Что будет завтра – сказать невозможно. Может быть, все остановится, а, может быть, наоборот будет работать. К сожалению, тут все наложилось: и коронавирус, и проблемы с логистикой, и проблемы с нехваткой чипов, и нынешние санкции. Все сошлось в одной точке, поэтому ситуация достаточно сложная и непредсказуемая», - отметил он.

При этом автоэксперт подчеркнул, что из-за снижения доходов россиян продажи автомобилей могут сократиться.