«Фантастический сценарий»: Автоэксперт предрек подорожание машин в России из-за роста курса валют
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, пока неизвестно насколько сократятся поставки зарубежных автомобилей в Россию из-за санкций и ситуации на Украине.
Машины в России подорожают не только из-за их нехватки, но и из-за роста валют. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее стало известно, что автоконцерны начали отказываться от поставок автомобилей в Россию. Например, компания Hyundai с 1 по 5 марта приостановила работу завода в Санкт-Петербурге из-за проблем с поставками комплектующих. По словам Моржаретто, пока неизвестно, какого количества автомобилей недосчитается российский рынок.
«Что будет завтра – сказать невозможно. Может быть, все остановится, а, может быть, наоборот будет работать. К сожалению, тут все наложилось: и коронавирус, и проблемы с логистикой, и проблемы с нехваткой чипов, и нынешние санкции. Все сошлось в одной точке, поэтому ситуация достаточно сложная и непредсказуемая», - отметил он.
При этом автоэксперт подчеркнул, что из-за снижения доходов россиян продажи автомобилей могут сократиться.
«Даже если машин будет достаточное количество, не понятно, сможем ли мы их купить. Потому что покупательная способность россиян не выросла за последнее время, а наоборот уменьшилась. Есть несколько сценариев. Каждый из них фантастический. В последнее время средняя цифра продаж на нашем рынке новых автомобилей – примерно 1 миллион 600 машин. По прогнозам, продажи максимально могут упасть до 600 тысяч единиц или сохраниться на том же уровне. Но это все гадание на кофейной гуще. При этом цены будут расти и меняться не в лучшую сторону. Тут есть объективная причина: не только нехватка автомобилей, но и увеличение курса валют. Но это тоже палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, завод с помощью резкого подъема цен хочет избежать убытков, с другой – количество потенциальных покупателей с такой же скоростью уменьшается», - заключил Моржаретто.
При этом еще неделю назад после начала российской спецоперации на Донбассе вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что иностранные производители не приостановят отгрузку новых автомобилей в Россию, подчеркнув, что они не захотят «стрелять себе в ногу».
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