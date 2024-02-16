СМИ предсказали дату выхода PlayStation 6

Аналитики проанализировали финансовый отчет корпорации Sony, которой принадлежит бренд, и пришли к выводу, что новая консоль выйдет не раньше 2027 года. В качестве аргументов специалисты также учитывали заявление президента Sony Хироки Тотоми, который ранее заявил, что PS5 вступила во вторую половину своего жизненного цикла.

Также в Sony сообщили, что до весны следующего года компания не будет выпускать никаких крупных франшиз на PlayStation.



Вышедший в октябре «Человек паук 2» стал игрой года для PlayStation 5, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

