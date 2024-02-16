СМИ предсказали дату выхода PlayStation 6
Выход приставки нового поколения PlayStation может быть отложен, пишет издание The Shortcut.
Аналитики проанализировали финансовый отчет корпорации Sony, которой принадлежит бренд, и пришли к выводу, что новая консоль выйдет не раньше 2027 года. В качестве аргументов специалисты также учитывали заявление президента Sony Хироки Тотоми, который ранее заявил, что PS5 вступила во вторую половину своего жизненного цикла.
Также в Sony сообщили, что до весны следующего года компания не будет выпускать никаких крупных франшиз на PlayStation.
Вышедший в октябре «Человек паук 2» стал игрой года для PlayStation 5, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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