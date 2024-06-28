Фальсификат молочной продукции в России сократился в 150 раз

Количество молочной продукции с признаками фальсификации за последние два года сократилось в 150 раз - с 30% до 0,2%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу системы «Честный знак».

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В материале поясняется, что Россельхознадзор следит за объемами молочного сырья, а «Честный знак» отслеживает количество готовой продукции. Именно расхождение между этими системами помогает выявлять попытки фальсификации.

Директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий Антон Гущанский отметил, что такого снижения фальсификата удалось добиться благодаря комплексной работе властей и привлечению бизнеса.

Так, с 1 сентября 2024 года в оборот не будут допускать молочную продукцию, если данные между системой ВетИС (Государственная информационная система в сфере ветеринарии Россельхознадзора) и системой «Честный знак» расходятся на 5% и больше. Также если сроки годности в двух системах не совпадают, то продукцию тоже не введут в оборот.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, в связи с чем было усилено контрольное мероприятие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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