Россельхознадзор: Индия готова поставлять в Россию картофель и гранаты

К поставляемым на российский рынок индийским винограду, изюму, бананам, сушеным овощам, чаю и сырью для табака предлагается наладить поставки картофеля и гранатов.

С российской стороны, в свою очередь, были заявлены требования о предоставлении информации о планируемых объемах, местах выращивания и распространении карантинных объектов на территории Индии, характерных для этих видов продукции.

«После получения таких данных стороны собираются продолжить диалог», - добавили в Россельхознадзоре.

Ранее Индия поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



