Россельхознадзор: Индия готова поставлять в Россию картофель и гранаты
Индия намерена расширить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию, сообщили в Россельхознадзоре по итогам переговоров с представителями индийского министерства торговли и промышленности, передает ТАСС.
К поставляемым на российский рынок индийским винограду, изюму, бананам, сушеным овощам, чаю и сырью для табака предлагается наладить поставки картофеля и гранатов.
С российской стороны, в свою очередь, были заявлены требования о предоставлении информации о планируемых объемах, местах выращивания и распространении карантинных объектов на территории Индии, характерных для этих видов продукции.
«После получения таких данных стороны собираются продолжить диалог», - добавили в Россельхознадзоре.
Ранее Индия поставила в Россию смартфонов на рекордные 36 миллионов долларов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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