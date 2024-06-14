Россельхознадзор: Индия готова поставлять в Россию картофель и гранаты

Индия намерена расширить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию, сообщили в Россельхознадзоре по итогам переговоров с представителями индийского министерства торговли и промышленности, передает ТАСС.

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К поставляемым на российский рынок индийским винограду, изюму, бананам, сушеным овощам, чаю и сырью для табака предлагается наладить поставки картофеля и гранатов.

С российской стороны, в свою очередь, были заявлены требования о предоставлении информации о планируемых объемах, местах выращивания и распространении карантинных объектов на территории Индии, характерных для этих видов продукции.

«После получения таких данных стороны собираются продолжить диалог», - добавили в Россельхознадзоре.

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ФОТО: pixabay.com
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