Ректор ЮФУ раскрыла секреты «Будущего Приазовья»
У территории Приазовья большой потенциал, учитывая культурное наследие, промышленные возможности и туристическую привлекательность, заявила НСН ректор Южного Федерального университета Инна Шевченко.
Ректор Южного Федерального университета Инна Шевченко в эфире с НСН раскрыла детали студенческого слета «Будущее Приазовья». Ребята представят свои проекты в области искусственного интеллекта, робототехники, туризма и образования, а идеи молодежи подхватят сенаторы и губернаторы.
Межрегиональный студенческий слет «Будущее Приазовья» пройдёт в Таганроге на базе кампуса Южного федерального университета с 25 по 28 июня 2025 года. Это образовательная инициатива, направленная на развитие молодёжных проектов и интеграцию студенческого сообщества в процессы социально-экономического развития Приазовья. Шевченко рассказала о перспективах форума.
«Студенческие команды уже месяц ведут разработку проектов, которые можно не только использовать в рамках слета, но и дальше воплотить в жизнь в своей профессиональной сфере. У нас есть эксперты из федеральных органов исполнительной власти, представители бизнеса, академической сферы. Эта работа точно продолжится, до сентября у нас будет специальная программа для ребят с участием всех экспертов, где они доработают свои проекты. Сенаторы, губернаторы, академическое сообщество возьмут в сопровождение эти проекты», - отметила она.
По ее словам, ребята смогут отработать свои инициативы при поддержке представителей бизнеса.
«На форуме соберутся студенты из разных университетов, разных специализаций. Самая главная задача – подготовка кадров, профессионалов, которые разделяют ценности России. Наша молодежь принимает участие в реализации самых полезных инициатив. Могу сказать, что в рамках проекта уже сегодня ребята представляют инициативы, связанные с развитием искусственного интеллекта, промышленной робототехникой. Спонсор мероприятия, госкорпорация «Ростех», предоставляет индустриальную площадку, на которой ребята будут отрабатывать свои инициативы», - рассказала Шевченко.
Среди потенциальных сфер для развития региона она выделила сельское хозяйство, туризм и образование.
«У территории Приазовья большой потенциал, учитывая наше культурное наследие, промышленность. Это житница страны, здесь наиболее благоприятная среда для земледелия. Ростовская область, например, является крупнейшим поставщиком зерна, первое место по объемам экспорта. Это продовольственная безопасность нашей страны. Конечно, это еще территория рекреации. Всегда Азовское море обладало благоприятным климатом для восстановления здоровья, особенно для детей. Поэтому большое внимание будет уделено развитию локального туризма. Регион привлекает большое количество людей, желающих получить качественное образование, не только в молодом возрасте. Это ключевой ресурс, самое важное – это люди. Эта тема станет красной нитью, которая пройдет через весь форум», - заключила собеседница НСН.
В программу слёта включены панельные дискуссии, открытые диалоги и прочие активности, а также практическая часть, предполагающая совместную выработку проектов командами, которые будут объединены по пяти направлениям: «Промышленность и экология», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и культура», «Образование и наука».
Досуговая часть мероприятия предусматривает серию социальных активностей, в том числе проведение интеллектуальных игр и экскурсии по научно-популярным и историческим маршрутам Таганрога, а также концерт и онлайн-сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.
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