Фальков рассказал, сколько иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала года
Около 2,5 тысяч студентов-иностранцев отчислились из российских вузов с начала учебного года. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью радио «Комсомольская правда».
«Не наблюдаем принципиальной разницы между 2019 и 2020 годами. <…> Если в прошлом году поступила 101 тыс., в этом — 98 тыс. иностранцев. <…> В период с 1 сентября по 30 ноября <...> этого года отчислилось 2,5 тыс. студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев», — цитируют министра «Известия».
По словам Фалькова, почти 40% российских вузов перешли на дистанционное обучение.
«Статистика такая: 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно. Это, если быть точным,478 вузов и филиалов», — пояснил глава Минобрнауки.
Ранее Фальков заявил, что отменять зимнюю сессию в вузах из-за пандемии коронавируса не будут.
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