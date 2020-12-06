Фальков рассказал, сколько иностранных студентов отчислились из вузов РФ с начала года

«Не наблюдаем принципиальной разницы между 2019 и 2020 годами. <…> Если в прошлом году поступила 101 тыс., в этом — 98 тыс. иностранцев. <…> В период с 1 сентября по 30 ноября <...> этого года отчислилось 2,5 тыс. студентов. Мы взяли первые 50 вузов, где учатся больше всего иностранцев», — цитируют министра «Известия».

По словам Фалькова, почти 40% российских вузов перешли на дистанционное обучение.

«Статистика такая: 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно. Это, если быть точным,478 вузов и филиалов», — пояснил глава Минобрнауки.

Ранее Фальков заявил, что отменять зимнюю сессию в вузах из-за пандемии коронавируса не будут.

