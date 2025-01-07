Вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
Университеты России перейдут на новую систему высшего образования с сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит необходимые нормативные правовые акты. Студенты, которые обучаются по образовательным программам, действующим в настоящее время, смогут завершить освоение программ, на которые поступали.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год посвятят переходу на новую модель высшего образования. Она предусматривает в том числе усиление фундаментальных начал, «качественную практикоориентированность», кроме того, образовательные программы трансформируют под задачи технологического лидерства, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru