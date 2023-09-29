Файзуллин: возможно, ряд городов в новых регионах восстанавливать не будут

По его словам, в существующих условиях это может быть опасно.

«Мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья», - заключил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Артёмовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

