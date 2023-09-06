Блинкен и Шмыгаль обсудили восстановление Украины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает ТАСС.

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По его словам, на встрече обсуждались, в том числе, поддержку США и вопросы восстановления Украины.

«Они обсудили восстановление Украины, её реконструкцию и проведение реформ, а также готовность Вашингтона работать вместе с партнёрами, чтобы удовлетворить гуманитарные, экономические и гуманитарные нужды Киева», - отметил Миллер.

Ранее Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил, что в контрнаступлении украинских войск наметился прогресс, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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