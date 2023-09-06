Блинкен и Шмыгаль обсудили восстановление Украины
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, сообщает ТАСС.
По его словам, на встрече обсуждались, в том числе, поддержку США и вопросы восстановления Украины.
«Они обсудили восстановление Украины, её реконструкцию и проведение реформ, а также готовность Вашингтона работать вместе с партнёрами, чтобы удовлетворить гуманитарные, экономические и гуманитарные нужды Киева», - отметил Миллер.
Ранее Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил, что в контрнаступлении украинских войск наметился прогресс, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии
- Росстат: с начала года курятина подорожала на 19,6%
- Росстат: Сахар дешевеет впервые с февраля
- Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
- На Украине женщин-медиков обяжут встать на воинский учет
- «Нехватка места на диске»: Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
- Минобороны РФ предложило ввести особый воинский учет для заключенных
- «Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдавии о долге
- РПЦ объявила о смерти митрополита Оренбургского Вениамина
- За отставным полковником Квачковым установили надзор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru