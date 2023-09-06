Блинкен и Шмыгаль обсудили восстановление Украины

По его словам, на встрече обсуждались, в том числе, поддержку США и вопросы восстановления Украины.

«Они обсудили восстановление Украины, её реконструкцию и проведение реформ, а также готовность Вашингтона работать вместе с партнёрами, чтобы удовлетворить гуманитарные, экономические и гуманитарные нужды Киева», - отметил Миллер.

Ранее Блинкен в ходе своего визита в Киев заявил, что в контрнаступлении украинских войск наметился прогресс, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

