Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки
Значительное повышение ключевой ставки требует неотложных мер для сохранения доступности жилья для граждан, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.
По его мнению, необходимо сохранить положительную динамику развития жилищного строительства при поддержке ЦБ РФ.
Для этого министр предложил создать «ипотечное меню», которое будет включать все программы, имеющиеся на данный момент, и повысит их адресность.
Банк России 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Председатель Банка России отметила, что экономика страны сейчас попала в ситуацию, с которой никогда не сталкивалась, поэтому ЦБ будет принимать нестандартные решения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Нефть Brent стала дороже $112 за баррель впервые с июля 2014 года
- Официальные магазины техники Apple не открылись в Москве
- Строители РФ заявили об отсутствии дефицита стройматериалов
- «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха Москвы»
- В России госпитализировали 11 754 пациента с коронавирусом за сутки
- Иностранные модные бренды перестанут доставлять в Россию
- Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки
- Боррель: Евросоюз не ведет войну с Россией
- Рубль вернулся к падению на Мосбирже после коррекции
- Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru