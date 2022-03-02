Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки

Российское Минобороны заявило о взятии под полный контроль Херсона

СМИ: Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Белоруссии сдвигается по времени

Россиянам не советуют покупать и продавать квартиры

Россиян предупредили о возможном росте цен на новые автомобили

Международный союз биатлонистов не будет допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой