Файзуллин призвал сформировать «ипотечное меню» на фоне роста ключевой ставки

Значительное повышение ключевой ставки требует неотложных мер для сохранения доступности жилья для граждан, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его мнению, необходимо сохранить положительную динамику развития жилищного строительства при поддержке ЦБ РФ.

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Для этого министр предложил создать «ипотечное меню», которое будет включать все программы, имеющиеся на данный момент, и повысит их адресность.

Банк России 28 февраля принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Председатель Банка России отметила, что экономика страны сейчас попала в ситуацию, с которой никогда не сталкивалась, поэтому ЦБ будет принимать нестандартные решения.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЖильеКлючевая СтавкаИпотека
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