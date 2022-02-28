«Нестандартные решения»: Набиуллина объяснила стратегию ЦБ

Отмечается, что Набиуллина выступает без традиционной броши, в черном костюме.

По ее словам, банки не могут изменять условия по уже выданным и фиксированным кредитам.

Также председатель Банка России отметила, что экономика страны сейчас попала в ситуацию, с которой никогда не сталкивалась, поэтому ЦБ будет принимать нестандартные решения.

Набиуллина подчеркнула, что карты международных платежей продолжат действовать внутри России. Российская Система передачи финансовых сообщений может стать альтернативой SWIFT, рассказала глава ЦБ.

Набиуллина объяснила, что ЦБ 28 февраля не стал проводить валютные интервенции из-за санкционного ограничения его возможностей использовать резервы.

