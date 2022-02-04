Дочь Янгулбаева заявила, что семья ничего не знает о матери с 20 января

Дочь бывшего судьи Сайди Янгулбаева Алия заявила, что семья с 20 января ничего не знает о матери - Зареме Мусаевой, которую задержали по приказу чеченских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Алии, к Зареме не пускают адвокатов, лично она тоже не выходила на связь.

По данным чеченских властей, члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму. Супругу экс-судьи Зарему Мусаеву задержали и доставили в Грозный, сам Янгулбаев с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни, а против младшего сына судьи Ибрагима возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности.

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ТЕГИ:Чечня
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