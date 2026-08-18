В Щелково педагоги пострадали в ходе антитеррористических учений в школе
Четверо педагогов пострадали в городском округе Щёлково Московской области в ходе проведения в школе Всероссийских антитеррористических учений. Об этом сообщает RT.
В региональном Минздраве рассказали, что инцидент произошёл в деревне Серково во время отработки действий при угрозе теракта с использованием шумовой игровой гранаты.
Отмечается, что один пострадавший от госпитализации отказался, ещё троим после оказания медпомощи назначено амбулаторное лечение.
В администрации Щёлковского округа подчеркнули, что во время учений детей в образовательном учреждении не было.
Ранее в учебном центре МВД в Коми во время занятий произошёл взрыв учебной гранаты, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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