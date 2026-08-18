Россиян предупредили о смертельной опасности многочасового сна
Кроме среднего значения нормы сна в 7-9 часов есть и индивидуальная, которая может варьироваться от 4 до 12 часов. Об этом сайту aif.ru заявил врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Он отметил, что есть люди, которым действительно нужен долгий сон. И если такая ситуация наблюдается с юных лет, то ничего опасного в этом нет.
По словам эксперта, следует обратить внимание, если человек, которому ранее хватало семи часов сна, вдруг перестал высыпаться за 10 часов, и появилась дневная сонливость.
«Вот это серьёзная проблема. Причиной может быть не только апноэ сна, но и деменция, дефицит железа, синдром беспокойных ног, другие патологии», - указал Бузунов.
Врач добавил, что известно более 60 болезней сна. И в такой ситуации следует разбираться со специалистом.
Ранее заведующий отделением медицины сна Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов заявил «Радиоточке НСН», что мелатонин – это гормон, назначаться самостоятельно он не может, поэтому должен считаться полноценным лекарственным препаратом.
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