Штрафовать и наказывать. В Совфеде сравнили Facebook с раковой опухолью
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета в эфире НСН объяснил, зачем нужны штрафы для зарубежных интернет-гигантов.
Систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей разрабатывают в Совете Федерации. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он напомнил, что ранее Facebook заблокировал аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в эфире НСН объяснил, зачем нужны штрафы для интернет-гигантов.
«Это не инициатива конкретно Алексея Пушкова. Если вы посмотрите на рекомендации нашей сенаторской комиссии, мы неоднократно говорили, что эти гиганты, как и в других странах, должны платить штрафы за нарушение нашего законодательства. Мы с 2017 года эту линию проводим. Что касается конкретных законопроектов, вопрос в деталях, но постановка вопроса правильная», - подчеркнул Климов.
О блокировке иностранных интернет-компаний пока речи нет, отметил сенатор.
«Речь не идет о том, как называется тот, кого заблокируют. А о том, что он такое делает. Нужно смотреть, до какой степени отключение всего Facebook, например, решит проблему, которая вызывает призывы к отключению. Для операции на каком-нибудь человеческом органе не обязательно применять топор. Но удалять эту раковую опухоль, конечно, надо. Самое главное: в самом недалеком будущем мы просто обязаны обзавестись собственными цифровыми платформами, которые бы не лишали людей тех сервисов, к которым они уже привыкли в XXI веке, и в то же время они не занимались вмешательством в наши внутренние дела. Это задача выполнимая, и сейчас на нее должно быть направлено особое внимание. Одно другому не мешает. Штрафовать, наказывать, привлекать к административной и уголовной ответственности», - заключил он.
Facebook заблокировал на сутки аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за оскорбления в адрес США и бывшего американского посла в России Майкла Макфола.
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