Штрафовать и наказывать. В Совфеде сравнили Facebook с раковой опухолью

Систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей разрабатывают в Совете Федерации. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он напомнил, что ранее Facebook заблокировал аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов в эфире НСН объяснил, зачем нужны штрафы для интернет-гигантов.

«Это не инициатива конкретно Алексея Пушкова. Если вы посмотрите на рекомендации нашей сенаторской комиссии, мы неоднократно говорили, что эти гиганты, как и в других странах, должны платить штрафы за нарушение нашего законодательства. Мы с 2017 года эту линию проводим. Что касается конкретных законопроектов, вопрос в деталях, но постановка вопроса правильная», - подчеркнул Климов.