Госдума поддержала штрафы для интернет-ресурсов за санкции против российских СМИ

Госдума поддержала поправку о введении штрафов для владельцев интернет-ресурсов за санкции против СМИ и граждан России, передаёт РИА Новости.

Изменения были рассмотрены на пленарном заседании во втором чтении проекта о закона о штрафах, связанных с нарушениями требований по обеспечению устойчивого рунета.

Автор поправки — глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Согласно инициативе, за неисполнение закона владельцы информационных ресурсов, причастные к нарушениям прав и свобод человека, получат штраф.

Для граждан он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч. При этом юридических лиц ожидает штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей. Законодатели предлагают дополнить соответствующим положением статью 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)».

Госдума в декабре прошлого года приняла закон об ответных мерах за цензуру против СМИ в России. Зарубежным интернет-ресурсам за ограничение доступа к информации по национальной, политической и расовой принадлежности будут грозить санкции. Решение об их введении примут по согласованию с МИД РФ. Согласно закону, для интернет-платформ предусмотрены возможности блокировки, замедления трафика и введения штрафов. Инициатива будет распространяться в том числе на Facebook, YouTube и Twitter.

