Госдума поддержала штрафы для интернет-ресурсов за санкции против российских СМИ
Госдума поддержала поправку о введении штрафов для владельцев интернет-ресурсов за санкции против СМИ и граждан России, передаёт РИА Новости.
Изменения были рассмотрены на пленарном заседании во втором чтении проекта о закона о штрафах, связанных с нарушениями требований по обеспечению устойчивого рунета.
Автор поправки — глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Согласно инициативе, за неисполнение закона владельцы информационных ресурсов, причастные к нарушениям прав и свобод человека, получат штраф.
Для граждан он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч. При этом юридических лиц ожидает штраф в размере от 600 тысяч до миллиона рублей. Законодатели предлагают дополнить соответствующим положением статью 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)».
Госдума в декабре прошлого года приняла закон об ответных мерах за цензуру против СМИ в России. Зарубежным интернет-ресурсам за ограничение доступа к информации по национальной, политической и расовой принадлежности будут грозить санкции. Решение об их введении примут по согласованию с МИД РФ. Согласно закону, для интернет-платформ предусмотрены возможности блокировки, замедления трафика и введения штрафов. Инициатива будет распространяться в том числе на Facebook, YouTube и Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- В МИД России пообещали обеспечить Белоруссии выход к морю
- Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам
- В МВФ высоко оценили ответ РФ на экономический кризис из-за пандемии
- МИД РФ счёл отказ Киева от «Спутника V» стремлением угодить Западу
- Госдума поддержала штрафы для интернет-ресурсов за санкции против российских СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru