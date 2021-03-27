Facebook решил навсегда заблокировать страницу иранского телеканала Press TV

Отмечается, что на ресурс в Facebook подписано 4 млн пользователей.

«Мы уже пересматривали это решение, и оно не может быть изменено», - приводит Press TV текст сообщения от социальной сети.

Официальной причиной блокировки стал отказ иранского телеканала «следовать правилам сообщества Facebook». Какое именно из них нарушено, не сообщается.

Ранее Госдума поддержала поправку о введении штрафов для владельцев интернет-ресурсов за санкции против СМИ и граждан России, передаёт РИА Новости. Согласно инициативе, за неисполнение закона владельцы информационных ресурсов, причастные к нарушениям прав и свобод человека, получат штраф - от 50 до 400 тысяч рублей.

Press TV – основной телеканал в Иране с вещанием на английском языке.





