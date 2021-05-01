Facebook разблокировал страницу проекта RT о Второй мировой войне
Facebook восстановил удалённую в пятницу страницу проекта RT Redfish. При этом продолжают действовать ограничения.
На странице Redfish с более 800 тыс. подписчиков были опубликованы антифашистские посты с историческими фото.
«Публикацию фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях соцсеть сочла «нарушением правил сообщества»», - отмечает RT.
Роскомнадзор потребовал объяснить причины блокировки и восстановить доступ к странице. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян пообещала лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта.
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