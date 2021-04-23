Руководство YouTube рассказало о причинах блокировки роликов канала RT

В управлении Google пояснили, что RT было вынесено предупреждение за нарушение политики компании. По мнению YouTube, контент содержал ложную медицинскую информацию, а также не соответствовал критериям "образовательного, документального, научного и художественного контента".

По данным пресс-службы, политика корпорации четко регламентирует контент., который может быть продемонстрирован пользователям. В компании отметили, что правила одинаковы для всех стран мира.

Ранее в пятницу YouTube удалил четыре видео телеканала RT на английском языке. Кроме того, на канале неделю будут запрещены прямые эфиры. Руководство RT отмечает, что видео были заблокированы за дезинформацию о COVID-19. В руководстве телеканала с этим не согласны.

