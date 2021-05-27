Facebook перестанет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19

Социальная сеть Facebook снимает запрет на посты об искусственном происхождении СOVID-19. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя компании. В Facebook заявили, что в свете продолжающихся расследований происхождения инфекции и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения больше не будут удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком.

Напомним, в соцсети начали удалять публикации об искусственном происхождении коронавируса в феврале текущего года. Это делалось в рамках борьбы с дезинформацией о COVID-19, отмечает Газета.ру.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что трое ученых Института вирусологии Уханя в Китае тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о COVID-19. Издание отмечает, что этот отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

В ответ на это, представитель МИД Китая заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.