WSJ: трое ученых из института вирусологии в Китае болели в ноябре 2019

Трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведку США.

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Издание отмечает, что сотрудники института имели симптомы, похожие на грипп или коронавирус. WSJ утверждает, что эта информация может стать поводом для проведения более тщательного расследования о происхождении COVID-19.

В газете добавили, что новые данные указывают на искусственное происхождение коронавируса. Власти США потребовали провести дополнительное расследование, пишет RT. В МИД Китая ответили, что Соединенные Штаты раскручивают идею об утечке из лаборатории и отвлекают внимание общественности.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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