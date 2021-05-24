WSJ: трое ученых из института вирусологии в Китае болели в ноябре 2019

Издание отмечает, что сотрудники института имели симптомы, похожие на грипп или коронавирус. WSJ утверждает, что эта информация может стать поводом для проведения более тщательного расследования о происхождении COVID-19.

В газете добавили, что новые данные указывают на искусственное происхождение коронавируса. Власти США потребовали провести дополнительное расследование, пишет RT. В МИД Китая ответили, что Соединенные Штаты раскручивают идею об утечке из лаборатории и отвлекают внимание общественности.

