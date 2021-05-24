WSJ: трое ученых из института вирусологии в Китае болели в ноябре 2019
Трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведку США.
Издание отмечает, что сотрудники института имели симптомы, похожие на грипп или коронавирус. WSJ утверждает, что эта информация может стать поводом для проведения более тщательного расследования о происхождении COVID-19.
В газете добавили, что новые данные указывают на искусственное происхождение коронавируса. Власти США потребовали провести дополнительное расследование, пишет RT. В МИД Китая ответили, что Соединенные Штаты раскручивают идею об утечке из лаборатории и отвлекают внимание общественности.
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