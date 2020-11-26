Facebook оплатил штраф за нарушение российского закона о персональных данных
Facebook полностью выплатил штраф в 4 млн рублей за нарушение российского законодательства о персональных данных. Об этом сообщили Таганском суде Москвы.
В суде отметили, что в связи с погашенностью задолженности приставы прекратили в отношении соцсети исполнительное производство, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей каждому. Санкция была назначена за отказ соцсетей локализовать данные российских пользователей на территории России.
Twitter на данный момент штраф не погасил.
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