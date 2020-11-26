Facebook оплатил штраф за нарушение российского закона о персональных данных

Ранее сообщалось, что судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей каждому. Санкция была назначена за отказ соцсетей локализовать данные российских пользователей на территории России.

Twitter на данный момент штраф не погасил.

Ранее TikTok анонсировал введение новых правил информирования пользователей о нарушении правил публикации контента. Теперь авторы роликов смогут узнать причину, по которой видео было удалено.

