Хакерская «ось зла». Названы страны, откуда исходят атаки

Как сообщалось в октябре, северокорейская хакерская группировка Kimsuky весной 2020 года атаковала военные и промышленные организации в России. По словам главы отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, взломщики намеревались получить секретную информацию из аэрокосмических компаний, распространяя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети. Атакам подверглись компании «Ростех» и «РТ-Информ» (занимается информбезопасностью),

Тогда же шестерых граждан России обвинили в США в хакерских атаках и распространении вируса NotPetya. По версии обвинения, россияне на протяжении четырёх лет организовывали кибератаки, среди которых проведение выборов во Франции в 2017 году и Зимние Олимпийские игры в Южной Корее 2018 года.

Вирус-стиратель NotPetya атаковал компьютеры по всему миру три года назад. Вредоносная программа зачищала жёсткий диск без возможности восстановления. Вирус распространялся с помощью электронных писем, в которых под видом резюме находился заражённый файл, после открытия проникавший в систему и блокировавший данные пользователей. От программы NotPetya пострадали крупные международные компании из США, Австралии, Франции, Испании, России, Украины и других стран.

