Хакерская «ось зла». Названы страны, откуда исходят атаки
Киберпреступники чаще всего проводят атаки из Китая, Ирана, Северной Кореи и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Hi Tech Crime Trends 2020 международной компании Group-IB.
Группы хакеров, связанные со спецслужбами, в основном сосредоточены в Китае, где их насчитали 23, в Иране — 8 групп, в Северной Корее и России — по 4 группы, в Индии – 3 группы, в Пакистане и Секторе Газа — по 2 группы. Еще по одной есть во Вьетнаме, Турции и Южной Корее. При этом основная сфера их интересов - Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Европа.
Как сообщалось в октябре, северокорейская хакерская группировка Kimsuky весной 2020 года атаковала военные и промышленные организации в России. По словам главы отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасии Тихоновой, взломщики намеревались получить секретную информацию из аэрокосмических компаний, распространяя вредоносные рассылки, в том числе через соцсети. Атакам подверглись компании «Ростех» и «РТ-Информ» (занимается информбезопасностью),
Тогда же шестерых граждан России обвинили в США в хакерских атаках и распространении вируса NotPetya. По версии обвинения, россияне на протяжении четырёх лет организовывали кибератаки, среди которых проведение выборов во Франции в 2017 году и Зимние Олимпийские игры в Южной Корее 2018 года.
Вирус-стиратель NotPetya атаковал компьютеры по всему миру три года назад. Вредоносная программа зачищала жёсткий диск без возможности восстановления. Вирус распространялся с помощью электронных писем, в которых под видом резюме находился заражённый файл, после открытия проникавший в систему и блокировавший данные пользователей. От программы NotPetya пострадали крупные международные компании из США, Австралии, Франции, Испании, России, Украины и других стран.
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