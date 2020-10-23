TikTok будет объяснять причину удаления видео

TikTok анонсировал введение новых правил информирования пользователей о нарушении правил публикации контента. Теперь авторы роликов смогут узнать причину, по которой видео было удалено с указанием пункта правил соцсети, заявили в блоге компании.

В администрации компании отметили, что эксперимент с уведомлениями о конкретных нарушениях проходил в течение нескольких месяцев. Такая мера принята для того, чтобы повысить прозрачность платформы и наладить диалог с производителями контента.

Также в компании рассказали, что новый способ информирования повысил интерес пользователей к правилам платформы и снизил число повторных нарушений.

Ранее администрация платформы признала, что удалила несколько сотен видео по требованию российских властей.

Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что с платформы массово удаляли видео о преследовании уйгуров в Китае. Тогда администрации платформы извинилась за удаление.

