TikTok будет объяснять причину удаления видео
TikTok анонсировал введение новых правил информирования пользователей о нарушении правил публикации контента. Теперь авторы роликов смогут узнать причину, по которой видео было удалено с указанием пункта правил соцсети, заявили в блоге компании.
В администрации компании отметили, что эксперимент с уведомлениями о конкретных нарушениях проходил в течение нескольких месяцев. Такая мера принята для того, чтобы повысить прозрачность платформы и наладить диалог с производителями контента.
Также в компании рассказали, что новый способ информирования повысил интерес пользователей к правилам платформы и снизил число повторных нарушений.
Ранее администрация платформы признала, что удалила несколько сотен видео по требованию российских властей.
Кроме того, в СМИ появлялись сообщения о том, что с платформы массово удаляли видео о преследовании уйгуров в Китае. Тогда администрации платформы извинилась за удаление.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Белоруссия остановила транзит российской нефти в Европу
- Названы самые частые нарушения таксистов в Москве
- Глава Карабаха попросил Путина сделать все возможное для прекращения войны
- Путин попросил регионы не вводить жесткие ограничения из-за COVID-19
- Названы условия массового туризма в Арктику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru