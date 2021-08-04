Face Pay стал доступен пассажирам московского метро

Сообщается, что новая технология включает в себя «умное» видеонаблюдение, которое должно быть установлено на всех станциях. Нейросеть способна будет определить личность пассажира, если он занесен в какую-либо базу. Скоро москвичи смогут загрузить свое фото в специальное приложение и привязать банковскую карту. После чего камера перед турникетом сможет определить личность, а система автоматически спишет деньги.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова, который в московском метро разыграл «приступ COVID-19» к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

