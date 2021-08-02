Изобразивший «приступ коронавируса» пранкер получил более двух лет колонии

Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова, который в московском метро разыграл «приступ COVID-19» к 2 годам и 4 месяцам колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Пранкер был задержан и арестован в феврале 2020 года после того, как в движущемся вагоне на Таганско-Краснопресненской линии метро упал. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, из-за чего пассажиры стали в спешке убегать в другой конец поезда.

Ранее Джаборов, в отношение которого было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», попросил прощения за «свою глупую шутку», сообщает RT.

