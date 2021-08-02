В Москве началось производство «умных» лифтов с бесконтактным управлением
В Москве начали производить новейшие лифты, оснащенные системой бесконтактного управления. Теперь вызвать его можно через специальное приложение – заранее и не касаясь кнопок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что производство таких кабин наладил Щербинский лифтостроительный завод.
«В Москве работают четыре производителя лифтов. По итогам прошлого года они выпустили более 15 тысяч подъемников, а это на 10,6% больше, чем в 2019 году. В их числе Щербинский завод, который делает упор в работе на внедрение новых технологий. Так, компания оснастила лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Ее уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой», – подчеркнул Владимир Ефимов.
«Умный» лифт оборудован специальным контроллером, который принимает сигнал с мобильного телефона. Чтобы воспользоваться таким лифтом, необходимо скачать на смартфон приложение SmartAirKey, указать в нем нужный этаж, а также расстояние, с которого система будет вызывать для пользователя лифт – максимальный радиус составляет 20 метров. Через Bluetooth система «видит» потенциального пассажира и направляет сигнал вызова лифту, который при приближении открывает двери.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что предприятие применяет цифровые технологии не только в своей продукции, но и на самом производстве. В свою очередь, гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев рассказал, что такие технологии особенно актуальны в условиях пандемии, так как обеспечивают комплексное решение по безопасности.
Ранее в апреле стало известно, что Подмосковье стало единственным регионом, в котором заменили все лифты старше 25 лет. Об этом рассказал зампред правительства региона Евгений Хромушин. Он подчеркнул, что речь идёт о более чем 11 тысячах лифтов. Однако, по его словам, в регионе остаются две с половиной тысячи лифтов со сроком эксплуатации между 20 и 25 годами.
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