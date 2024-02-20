Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн человек
Ежемесячная аудитория RuStore достигла в январе 2024 года 29 млн человек. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает пресс-служба холдинга VK.
В сообщении говорится, что магазин приложений обошёл прочие аналогичные российские и зарубежные площадки, однако пока уступает Google Play.
Операционный директор RuStore Илья Сверчков отметил, что платформа стала одним из лидеров у российской аудитории всего за полтора года.
«За это время наша команда обеспечила всю необходимую инфраструктуру для пользователей и разработчиков, включая монетизацию и выход на российский рынок для иностранных разработчиков», — добавил он.
В настоящее время RuStore доступен на медиацентрах, телевизорах, планшетах. Пользователям предлагается более 35 тысяч разных сервисов и игр, в том числе от иностранных разработчиков. Ожидается, что в 2024 году RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора».
Ранее правительство России расширило перечень отечественных программ, обязательных для предустановки на смарт-телевизоры. Помимо RuStore в него вошли -кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», а также Дом.ru Movix, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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