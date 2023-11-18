D-Russia: продажи российских гаджетов на ОС «Аврора» составили 369 единиц

Отмечается, что больше всего продали смартфонов Fplus R570E (308 штук). Также было реализован 61 планшет Life Tab Plus.

Сообщается, что гаджеты Fplus на «Авроре» не имеют серьезных ошибок и обеспечивают стабильную работу приложений. Устройства также имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, что позволяет им нормально функционировать даже в плохую погоду.

Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила распространяемый через Telegram-каналы шпионский мод для мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) на Android, напоминает «Радиоточка НСН».

