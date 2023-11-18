D-Russia: продажи российских гаджетов на ОС «Аврора» составили 369 единиц
За десять дней продаж продали 369 смартфонов и планшетов Fplus на российской операционной системе «Аврора», сообщает D-Russia.
Отмечается, что больше всего продали смартфонов Fplus R570E (308 штук). Также было реализован 61 планшет Life Tab Plus.
Сообщается, что гаджеты Fplus на «Авроре» не имеют серьезных ошибок и обеспечивают стабильную работу приложений. Устройства также имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, что позволяет им нормально функционировать даже в плохую погоду.
Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила распространяемый через Telegram-каналы шпионский мод для мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) на Android, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru