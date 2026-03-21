УПЦ Киевского патриархата выбрала нового предстоятеля

Архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим стал новым предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата после смерти предыдущего патриарха Филарета. Об этом представители церкви сообщили в своих соцсетях.

«Мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского», — сообщили они.

Утверждается, что избрание нового предстоятеля прошло «единственно правильным каноническим путем» и что во внутреннюю жизнь церкви не должны вмешиваться подзаконные акты и «чиновничья деятельность».

Ранее патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
