УПЦ Киевского патриархата выбрала нового предстоятеля

Архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим стал новым предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата после смерти предыдущего патриарха Филарета. Об этом представители церкви сообщили в своих соцсетях.

«Мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата. Свои голоса при избрании мы отдали в пользу преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского», — сообщили они.