США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе

США признали Россию наряду с КНДР, Ираном, Китаем и Пакистаном одной из ключевых государственных угроз для Вашингтона. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США.

Отмечается, что Пакистан попал в этот перечень впервые. Причиной тому стали разработки Исламабадом современных ракетных систем. Спецслужбы США полагают, что такие системы потенциально могут достичь американской территории.