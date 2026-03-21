США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе

США признали Россию наряду с КНДР, Ираном, Китаем и Пакистаном одной из ключевых государственных угроз для Вашингтона. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США.

Отмечается, что Пакистан попал в этот перечень впервые. Причиной тому стали разработки Исламабадом современных ракетных систем. Спецслужбы США полагают, что такие системы потенциально могут достичь американской территории.

Трамп заявил, что с Путиным проще, чем с Зеленским

В перечень транснациональных и глобальных угроз также попали ситуация в Африке, развитие технологий, миграция и киберугрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
