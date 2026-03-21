США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе
США признали Россию наряду с КНДР, Ираном, Китаем и Пакистаном одной из ключевых государственных угроз для Вашингтона. Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США.
Отмечается, что Пакистан попал в этот перечень впервые. Причиной тому стали разработки Исламабадом современных ракетных систем. Спецслужбы США полагают, что такие системы потенциально могут достичь американской территории.
В перечень транснациональных и глобальных угроз также попали ситуация в Африке, развитие технологий, миграция и киберугрозы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минцифры назвало фейком «белые списки» для домашнего интернета
- Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к терактам
- США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе
- Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего ребенка в Москве
- УПЦ Киевского патриархата выбрала нового предстоятеля
- Фицо призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине
- Henkel зарегистрировал новый товарный знак в России
- США и Израиль нанесли удар по комплексу по обогащению урана в Иране
- Россия нарастила закупку водки у стран ЕС