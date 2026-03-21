Путин провел переговоры с Лукашенко
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лидеры двух страны затронули вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах, а также реализацию взаимовыгодных совместных проектов.
Отмечается, что особое внимание Путин и Лукашенко уделили скорейшей реализации на практике тех договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в феврале 2026 года.
Кроме того, стороны обсудили международную обстановку и положение в регионе.
Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия готовы сделать всё необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран атаковал город Димону с главным израильским ядерным объектом
- Путин провел переговоры с Лукашенко
- Лавров: Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске
- Минцифры назвало фейком «белые списки» для домашнего интернета
- Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за призывы к терактам
- США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе
- Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего ребенка в Москве
- УПЦ Киевского патриархата выбрала нового предстоятеля
- Фицо призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине