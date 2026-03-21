Путин провел переговоры с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры двух страны затронули вопросы сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономической сферах, а также реализацию взаимовыгодных совместных проектов.

Путин: Москва и Минск сделают все для военной безопасности Союзного государства

Отмечается, что особое внимание Путин и Лукашенко уделили скорейшей реализации на практике тех договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в феврале 2026 года.

Кроме того, стороны обсудили международную обстановку и положение в регионе.

Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия готовы сделать всё необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Фото: kremlin.ru
