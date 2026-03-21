Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего ребенка в Москве

Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего мальчика на механическом самокате на северо-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

В Москве в ДТП с экскурсионным автобусом с детьми пострадали 9 человек

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Про факту происшествия под контролем межрайонной прокуратуры началась процессуальная проверка.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что ГИБДД должно жестче контролировать владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку они совершают три четверти всех аварий со смертельным исходом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
