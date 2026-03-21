Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего ребенка в Москве
Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего мальчика на механическом самокате на северо-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.
Пострадавшего ребенка госпитализировали. Про факту происшествия под контролем межрайонной прокуратуры началась процессуальная проверка.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что ГИБДД должно жестче контролировать владельцев личных средств индивидуальной мобильности (СИМ), поскольку они совершают три четверти всех аварий со смертельным исходом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Водитель электровелосипеда сбил девятилетнего ребенка в Москве
- УПЦ Киевского патриархата выбрала нового предстоятеля
- Фицо призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине
- Henkel зарегистрировал новый товарный знак в России
- США и Израиль нанесли удар по комплексу по обогащению урана в Иране
- Россия нарастила закупку водки у стран ЕС
- Шаламе выступит продюсером экранизации романа Ричарда Пауэрса
- HR-эксперт опровергла «охлаждение» дефицита кадров в России
- Средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника за семь часов
- «Превышение полномочий»? В МВД опровергли заявление Лерчек о запрете посещения врачей