Лавров: Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске

Россия заявила о готовности завершить российско-украинский конфликт еще во время августовского саммита на Аляске. Об этом сообщило МИД России со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Лаврова, которое он сделал на Первом канале в эфире программы «Вспомнить все».

По словам главы внешнеполитического ведомства, американские коллеги обратились к российском делегации, предложив «урегулировать все сейчас», на что был получен положительный ответ. Сейчас Вашингтон стал колебаться, добавил Лавров.