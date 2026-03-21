Лавров: Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске

Россия заявила о готовности завершить российско-украинский конфликт еще во время августовского саммита на Аляске. Об этом сообщило МИД России со ссылкой на заявление главы ведомства Сергея Лаврова, которое он сделал на Первом канале в эфире программы «Вспомнить все».

По словам главы внешнеполитического ведомства, американские коллеги обратились к российском делегации, предложив «урегулировать все сейчас», на что был получен положительный ответ. Сейчас Вашингтон стал колебаться, добавил Лавров.

Кроме того, подчеркнул министр, США обсуждали с российской стороной возможные совместные экономические перспективы. При этом, отметил Лавров, Вашингтон положительно относится к тому, что Москву «маргинализируют» на энергетических рынках Европы, и сам действует подобным образом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФСпецоперацияСШАРоссияАляскаСаммитСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры