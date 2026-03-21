Минцифры назвало фейком «белые списки» для домашнего интернета

Пресс-служба Минцифры России назвала фейком слухи о том, что для домашнего интернета будут введены «белые списки».

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из “белого списка”, — фейк», — подчеркнули в ведомстве.

«Убирают конкурентов?»: От Минцифры и ФАС потребовали разъяснений по «белым спискам»

В министерстве добавили, что при атаках беспилотников не задействуются проводные технологии, поэтому домашний интернет не имеет смысла отключить в этом случае из соображений безопасности.

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что участники рынка могут направить обращения по поводу включения их ресурсов в «белый список» депутатам или непосредственно в ФАС и Минцифры. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
