Пезешкиан призвал БРИКС сыграть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке

Иранский лидер Масуд Пезешкиан потребовал от БРИКС сыграть в завершении войны на Ближнем Востоке «независимую роль». Об этом он заявил во время телефонных переговоров с главой индийского правительства Нарендрой Моди, сообщило посольство Ирана в Индии в соцсети X.

«Ссылаясь на перешедшее к Индии председательство в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», — отмечается в сообщении посольства.

США и Израиль нанесли удар по комплексу по обогащению урана в Иране

В свою очередь Моди подчеркнул, что глубоко озабочен эскалацией конфликта и призвал стороны к миру. Премьер-министр также выступил с осуждением атак на энергетическую инфраструктуру и подчеркнул важность безопасности Ормузского пролива.

Ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана имени Ахмади Рошана в городе Натанзе (Иран). Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
